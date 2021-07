Không phải Song Hye Kyo, đây mới là mỹ nhân bảo chứng thành công cho mọi bộ phim

Sự nghiệp diễn xuất của Gong Hyo Jin được đánh giá là thành công nhất dàn nữ diễn viên Hàn Quốc ở thời điểm này. Theo đó, thống kê đưa ra cho thấy, suốt 20 năm đóng phim với các vai diễn chính, nữ diễn viên 40 tuổi này chưa từng thất bại một lần nào về mặt rating.

100% bộ phim có lượt xem cao

Có thể hiểu, mặc dù trong làng giải trí xứ Hàn, có nhiều diễn viên thành công và tên tuổi hơn Gong Hyo Jin, nhưng hầu như ai cũng sẽ vướng phải một vài tác phẩm không thực sự xuất sắc khiến rating thấp, còn riêng Gong Hyo Jin lại sở hữu gia tài trọn vẹn 100% bộ phim có tỷ suất người xem cao. Đây chính là điều làm nên sự đặc biệt của nữ diễn viên này so với những diễn viên có thực lực khác.

Bắt đầu đến với ngành công nghiệp điện ảnh từ năm 1999, tất cả các bộ phim truyền hình mà Gong Hyo Jin thủ vai chính đều có tỷ suất người xem hơn 12,9% trên tất cả các đài.

Rating cao ngất ngưởng từ những bộ phim mà Gong Hyo Jin đóng chính. Đây là điều mà không phải diễn viên nào cũng có thể làm được trong suốt 20 năm liền.

Qua bảng thống kê có 1-0-2 lần này, Gong Hyo Jin lại một lần nữa khẳng định được khả năng diễn xuất cũng như con mắt tinh tường trong việc chọn lựa kịch bản. Với 20 năm tham gia phim ảnh, nữ diễn viên này đã để lại dấu ấn đặc biệt qua hàng loạt những bộ phim gây được tiếng vang như Pasta, Master’s Sun, It’s Okay That’s Love, Producer, When The Camellia Blooms...

Mặc dù không phải đệ nhất về nhan sắc nhưng chính diễn xuất tự nhiên và khả năng tương tác với bạn diễn linh hoạt đã giúp cô tạo được hàng loạt những "phản ứng hóa học" bùng nổ mỗi khi đóng cặp cùng một bạn diễn nào đó.

Gong Hyo Jin là một trong những nữ diễn viên thực lực của làng phim Hàn. Cô luôn khiến khán giả phải dõi theo mỗi khi góp mặt trong những tác phẩm mới.

Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Gong Hyo Jin từng nhận nhiều giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim như Rồng Xanh, Baeksang, Chuông Vàng...

Cộng đồng mạng quốc tế bình luận: "Chị ấy khóc rất tự nhiên"

Đước trước báo cáo tỷ suất người xem suốt 20 năm của Gong Hyo Jin, nhiều người hâm mộ cũng như khán giả trong và ngoài xứ Hàn đều hết lời khen ngợi tài năng và diễn xuất đỉnh cao của nữ diễn viên này. Nhiều người bình luận rằng, những bộ phim mà Gong Hyo Jin góp mặt đều giàu cảm xúc, chính vì lẽ đó, danh xưng "nữ hoàng phim tình cảm hài" tại Hàn Quốc luôn được netizen dành để gọi về cô.

Diễn xuất của Gong Hyo Jin được đánh giá là chân thật và đầy cảm xúc.

Khán giả cũng tin rằng, nếu tên tuổi của Gong Hyo Jin xuất hiện trong một bộ phim nào đó, ắt hẳn bộ phim ấy rất đáng xem. Ở Gong Hyo Jin, khán giả cảm nhận được mọi thứ đều dừng ở mức độ vừa phải, rất dễ chịu và thoải mái. Từ gương mặt khả ái đủ ngắm nhìn, đến diễn xuất vừa tầm tự nhiên, không hề quá lố. Tổng hòa tất cả đã tạo nên một nữ hoàng "bảo chứng rating" hoàn hảo suốt 20 năm qua.

"Nữ hoàng rating" sắp trở lại

Đầu tháng 2 năm nay, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Gong Hyo Jin sẽ thủ vai chính trong bộ phim Queen Of The Scene. Đây được xem là tác phẩm hiếm hoi của nữ diễn viên sau khi giành Daesang đầu tiên trong sự nghiệp cho vai diễn trong When The Camellia Blooms.

Gong Hyo Jin được cho là sẽ nhận phim mới trong năm nay.

Gong Hyo Jin thủ vai Kim Ma Ri - một biên kịch phim truyền hình makjang. Ma Ri giỏi trong việc tạo ra kích thích, diễn biến gấp gáp, những kẻ phản diện chưa từng có và sự trả thù ngoạn mục trên phim, khiến các bộ phim của cô luôn đạt rating khủng 35%.

Người hâm mộ tỏ ra háo hức trước thông tin này và nóng lòng muốn thấy Gong Hyo Jin trên màn ảnh.