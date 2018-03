Không phải bầu cử tổng thống, đây mới là điều quyết định tương lai nước Nga

(VTC News) - Trong Thông điệp Liên bang ngày 1/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định bầu cử Tổng thống Nga 2018 không phải là điều quyết định tương lai nước Nga.

Ngày 3/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc Thông điệp Liên bang cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống Nga thứ 3 của mình. Ông Putin cho biết Matxcơva đang thực hiện những dự án quy mô lớn và tình hình kinh tế vỹ mô mở ra những cơ hội cho việc phát triển về lâu dài.

Ông Putin nhấn mạnh, tương lai nước Nga không phải do kỳ bầu cử Tổng thống Nga sắp tới quyết định mà do việc phát triển công nghệ, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ mang đến những thay đổi to lớn và nhanh chóng, tác động lên mọi lĩnh vực.

Theo Tổng thống Putin, việc trở nên tụt hậu trong lĩnh vực này là điều không thể chấp nhận được. Việc tụt hậu về lĩnh vực công nghệ được ông Putin nhận định là nguy cơ chính đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước Nga.

Ông Putin nhận định, dù ai được bầu làm Tổng thống Nga, người đó đều phải nhận thức được điều này.

“Những biến đổi mang tính văn minh đang diễn ra trên thế giới, quy mô của những thách thức đòi hỏi chúng ta phải có câu trả lời. Và chúng ta sẵn sàng đưa ra câu trả lời”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu.

