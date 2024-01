Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C.