Không khí lạnh tràn về, nhiều tỉnh, thành miền Bắc nhiệt độ giảm mạnh

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (24/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật trên cấp 6.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh, thành ở phía Đông Bắc Bộ. (Ảnh minh hoạ: Vietnam+)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Theo dữ liệu cập nhật trên Trang thông tin điện tử Tổng cục Khí tượng Thủy Văn, lúc 15h30 hôm nay, tại Lạng Sơn ghi nhận mức nhiệt 15 độ C. Một số địa phương nhiệt độ từ 19 độ C trở xuống như: Cao Bằng 17 độ C, Bắc Ninh và Lai Châu 18 độ C; Bắc Giang, Hoà Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên 19 độ C.

Lúc 16h cùng ngày, thủ đô Hà Nội nhiệt độ trung bình ghi nhận 17,9 độ C... Theo ghi nhận của PV, nhiều địa phương ở Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa.

Cũng theo cơ quan khí tượng, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ đêm 24/2 trời chuyển rét.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C.

Đêm 24/2, Tây Bắc Bộ và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác. Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Ngày 25/2, Quảng Trị đến Khánh Hòa mưa vừa, có nơi mưa to và dông và có thể kéo dài đến 28/2. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, sau có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh. Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-5 m, Bắc Biển Đông 4-6 m, biển động mạnh.

Nguyễn Huệ