Không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa, Bắc Bộ chuyển mát

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (4/5), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc đang bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu ở phía Bắc.

Dự báo, ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên từ đêm nay đến 5/5, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Ngày và đêm 5/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Các tỉnh Đông Bắc Bộ trời chuyển mát.

Bắc Bộ mưa dông nhiều nơi.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 4/5:

Hà Nội trời nắng, đêm nhiều mây mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió nam đến đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng; đêm nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng; đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Gió nam đến đông nam, đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, vùng núi có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc gió đông đến đông nam, phía Nam gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông nắng nóng diện rộng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, miền Đông có nơi trên 36 độ C.