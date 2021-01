(VTC News) -

Trung tâm KTTV Quốc gia phát bản tin thời tiết đặc biệt phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, theo đó, khoảng ngày 28/1 không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi có nơi 7 độ C, gây rét đậm, rét hại.

Không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. (Ảnh minh họa)

Dự báo xu thế thời tiết trong thời gian từ 25/1 - 2/2 trên phạm vi toàn quốc

Khu vực Bắc Bộ ngày 25 - 27/1 ít mưa, khu vực đồng bằng ven biển sáng và đêm có mưa phùn và sương mù; riêng ngày 26/01 có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 16 - 24 độ C, vùng núi thấp hơn. Khoảng 28/1 không khí lạnh tăng cường, có mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét, vùng núi có rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10 - 13 độ C, vùng núi từ 7 - 10 độ; nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 14 - 17 độ C.

Từ 29/1 - 2/2 không mưa, ngày nắng; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ trong ngày dao động phổ biến từ 12 - 20 độ C.

Khu vực Trung Bộ ngày 25 - 27/1 ít mưa, riêng ngày 27/1 có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ trong ngày ở phía Bắc phổ biến từ 17 - 22 độ, ở phía Nam phổ biến từ 19 - 30 độ C.

Ngày 28 - 31/1 có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét; riêng các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ ở phía bắc dao động phổ biến từ 11 - 18 độ, ở phía Nam phổ biến từ 18 - 28 độ C. Từ 1 - 2/2 ít mưa. Nhiệt độ có xu hướng tăng lên.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 25/1 - 2/2 ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực Nam Bộ dao động trong khoảng 28 - 31 độ C, thấp nhất trong khoảng từ 20 - 23 độ, riêng một số nơi miền Đông Nam Bộ xuống dưới 20 độ C, đêm và sáng trời rét.

Riêng khu vực Tây Nguyên nhiệt độ giảm với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến 24 - 28 độ; đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm thấp xuống ngưỡng 14 - 17 độ C, trời rét vào đêm và sáng.