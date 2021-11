Không khí lạnh mạnh tăng cường, Bắc Bộ có nơi dưới 5 độ C

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (29/11), một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng từ gần sáng mai (30/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, từ chiều mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên trong 5-7 ngày tới, Bắc Bộ duy trì trạng thái đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù.

Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm mạnh, phổ biến 11-14 độ C, vùng núi từ 7-10 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C; trời rét. Vùng núi cao khả năng xuất hiện sương muối.

Sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan sáng 29/11. (Ảnh: FB Bùi Quyết)

Khu vực Hà Nội trong 5-7 ngày tới duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù. Từ đêm mai, nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 13-15 độ C. Từ đêm 1/12, nền nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm thêm và phổ biến từ 11-13 độ C. Trời rét.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho biết, bản chất của đợt không khí lạnh này là lạnh khô nên khi mới về chỉ gây mưa nhỏ vài nơi, sau đó không khí lạnh biến tính gây hiện tượng trời nắng hanh.

Theo ông Hải, đợt rét này khiến nhiệt độ giảm xuống rất sâu, nhiệt độ tại Sapa (Lào Cai) khả năng xuống đến 4-6 độ C, các đỉnh núi có độ cao từ 2.700m trở lên ở các tỉnh phía Bắc cần đề phòng hiện tượng sương muối.