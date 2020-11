Không khí lạnh gây mưa rét cho Bắc và Trung Bộ, có nơi dưới 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (16/11), không khí lạnh có cường độ ổn định, nhiễu động gió Đông trên cao sau bão số 13 đang hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo trong hôm nay, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang và khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ C.

Không khí lạnh gây mưa rét cho Bắc và Trung Bộ, có nơi dưới 12 độ C.

Ngoài ra, ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao sau bão số 13 hoạt động mạnh dần, nên tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, khu vực Bắc Trung Bộ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Hải Phòng và đồng Bằng Bắc Bộ có mưa vừa với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm.

Hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Bắc Giang và khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 60mm. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ.