Ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ quan này sẽ không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra thị trường trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Thông tin trên được đại diện Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong cuộc họp báo sáng 7/1. Đây cũng là chính sách đã được Ngân hàng Nhà nước đưa ra từ năm 2013.

Theo Cục trưởng Phát hành và Kho quỹ, từ tháng 4 đến hết tháng 11/2018, Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh cung tiền mệnh giá dưới 10.000 đồng, gồm cả tiền cũ và tiền mới in.

Dù không đưa lượng tiền mới in ra thị trường nhưng đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng lượng tiền lẻ trong lưu thông cung ứng cho dịp Tết Kỷ Hợi 2019 dự kiến tăng 25% so với cùng kỳ, gồm cả tiền mới in trong năm và tiền mệnh giá nhỏ đã qua lưu thông.

Cơ quan điều hành cũng cho biết từ nay đến giáp Tết Nguyên đán 2019 sẽ theo dõi sát diễn biến tình hình tiền mặt tại từng địa phương, tập trung nguồn lực ở mức cao nhất để điều chuyển bổ sung dự trữ, kịp thời ứng phó nhu cầu đột xuất, bất thường.

Theo số liệu của Cục Phát hành và Kho quỹ, việc không in mới tiền mệnh giá nhỏ trong dịp Tết Nguyên đán các năm giúp ngân sách tiết kiệm được gần 2.600 tỷ đồng từ năm 2013 đến nay và năm 2019 dự kiến tiết kiệm thêm 390 tỷ đồng.

