Không gian sống mang dấu ấn chủ nhân tại Danko City

(VTC News) -

Dấu ấn chủ nhân trong lòng KĐT Danko City

Tại Thái Nguyên, giới thượng lưu lựa chọn Danko City như một mong muốn, thỏa mãn nhu cầu thể hiện cá tính, tôn vinh đẳng cấp cá nhân, thông qua từng căn hộ liền kề, shophouse đến các siêu biệt thự. Riêng biệt thự King Island sở hữu vị trí đắt giá giữa lòng KĐT, thiết kế khéo léo tôn gu thẩm mỹ, phong cách riêng biệt của gia chủ có sức hút rất lớn với nhiều người giàu, có địa vị.

Biệt thự King Island – Tôn vinh đẳng cấp gia chủ.

KĐT Danko City được thiết kế theo phong cách tân cổ điển cùng quy hoạch thông minh về vị trí, đan xen sân vườn tạo không gian kết nối các thế hệ trong gia đình hay những người hàng xóm, từ đó tạo nên một cộng đồng gắn kết, văn minh và hiện đại.

Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân, CĐT Danko Group đã biết cách tạo cảm giác không gian sống hài hòa, cân xứng, tiện ích nhất cho một gia đình thông qua xây dựng nhiều tiện ích đa dạng, đề cao công năng sử dụng.

Bể bơi phong cách resort mang lại những phút giây thư giãn thoải mái cho cư dân.

Sau những giờ làm căng thẳng, cư dân tận hưởng những phú giây thư giãn trong bể bơi phong cách resort rộng 1.500 m2. Gia đình có thể gắn kết, sum vầy thông qua những bữa tiệc sang trọng tại Danko Plaza, ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp từ bến du thuyền đẳng cấp Monaco, hay mãn nhãn với những màn trình diễn đặc sắc từ sân khấu nhạc nước The Harmony…

Đặc biệt, phố đi bộ The Rome mang đến một không gian trải nghiệm và giao lưu, kết nối văn hóa tại khu đô thị cùng hàng trăm hoạt động giao thương đặc sắc.

Phố đi bộ The Rome - Không gian châu Âu, kết nối văn hóa đặc sắc.

Ngoài ra, mỗi người dân còn được tận hưởng một không gian sống trong lành, mảng xanh tươi mát với hệ sinh thái cây xanh, công viên, cảnh quan, hồ nước chiếm hơn 60% diện tích tại KĐT. Tất cả tạo nên những “đặc quyền” sống tinh hoa cho mỗi chủ nhân Danko City.

Các nhà đầu tư bất động sản cho rằng, xã hội ngày càng hiện đại, điều kiện sống mỗi người được nâng cao, nhiều người giàu đều sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu một căn hộ đắt giá nhằm khẳng định đẳng cấp cá nhân. Dự án KĐT Danko City được xem là dự án hiếm hoi tại Thái Nguyên khi mang đến cho cư dân không gian sống thượng lưu, vừa hiện đại, vừa yên bình, đồng thời khẳng định rõ nét dấu ấn cá nhân.

Danko City - Không gian sống giàu cảm xúc

Bên cạnh không gian sống mang dấu ấn cá nhân, Danko City còn mang lại cho chủ nhân căn hộ những cảm xúc thăng hoa trong từng khoảnh khắc. Chủ đầu tư đã chú trọng đặc biệt vào phát triển không gian sống hướng đến trải nghiệm và thỏa sức sáng tạo.

Gần 20.000 gốc hồng cổ Sapa được trồng trong khắp KĐT.

Khu đô thị đã ghi dấu ấn qua hàng loạt các công trình, xây dựng không gian xanh bền vững với cảnh quan lãng mạn từ hàng trăm cây xanh, thảm thực vật phong phú, gần 20.000 gốc hồng cổ Sapa góp phần tạo nên mùi hương thơm ngát, cải thiện cảm xúc cùng nguồn năng lượng tinh thần dồi dào giúp bồi bổ trí nhớ, nâng cao sức sáng tạo.

Bất kể ai đến Danko City đều bị hấp dẫn trước mô hình “city in city” hiện đại năng động, CĐT luôn đặt đời sống và cảm xúc trải nghiệm của cư dân lên hàng đầu. Do đó, không gian sống tại đây luôn nhiều màu sắc vui tươi từ các hoạt động vui chơi giải trí. Tiêu biểu các sự kiện lớn, nhỏ mang không gian lễ hội Châu Âu vô cùng đặc biệt như: Danko Countdown Party 2021, Danko Square, phố đi bộ The Rome... làm cho cuộc sống cư dân luôn đa dạng, sôi động.

Những lễ hội sôi động bậc nhất được tổ chức tại KĐT Danko City.

Những sự kiện cuối tuần đặc sắc, các chương trình nghệ thuật đỉnh cao từ nghệ sĩ Việt và nước ngoài công diễn hết mình, những trò chơi mới lạ, những gian hàng đầu tư công phu. Dòng người tấp nập đổ về đại lộ Champs Elysees để hòa vào không khí lễ hội sôi động bậc nhất Thái Nguyên đã minh chứng cho sức sống cùng không gian đáng sống không thể chối từ ngay giữa lòng thành phố.

Giới địa ốc đánh giá, Danko City đang là một trong những dự án tiên phong tại Thái Nguyên, đáp ứng đủ các tiêu chí thụ hưởng cuộc sống theo chuẩn mực khắt khe của người giàu sang trọng và có “gu”.