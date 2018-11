Không đồng ý chụp ảnh chung, nữ nhân viên hàng không bị côn đồ tát, đạp ngã tại sân bay

Nữ nhân viên hàng không bị 1 nam thanh niên xông vào tát, đạp ngã tại khu vực làm thủ tục tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) vì từ chối chụp ảnh chung.

Video: Nữ tiếp viên hàng không bị tát, đạp ngã tại sân bay Thọ Xuân

Ngày 24/11, nguồn tin từ Cảng hàng không (sân bay) Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận tại đây xảy ra việc 1 nữ nhân viên hàng không của hãng Vietjet Air bị 1 nam thanh niên xông vào hành hung, tát, đạp ngã ngay tại khu vực làm thủ tục chờ bay.

Trước đó, vào chiều 23/11, mạng xã hội Facebook xuất hiện 1 đoạn video clip dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh tượng 1 nam thanh niên mặc quần áo tối màu tiến lại gần 1 nữ nhân viên mặc đồng phục màu đỏ. Ngay sau đó, nam thanh niên này bất ngờ tát vào mặt khiến nữ nhân viên này choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên còn đạp cô gái ngã nhào xuống nền nhà.

Thấy vậy, nhiều người và an ninh sân bay đã vào can ngăn thì 2 người khác nhào tới chửi bới, dọa nạt và còn đuổi theo 1 nữ nhân viên khác đang dùng điện thoại quay để đánh, tuy nhiên đã được an ninh sân bay ngăn chặn kịp thời.

Sự việc được xác định xảy ra tại sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Nữ nhân viên bị đánh làm việc cho hãng hàng không Vietjet Air.

Cảnh nữ nhân viên bị hành hung tại sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. (Ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ sân bay Thọ Xuân, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 23/11 tại gần khu vực làm thủ tục hàng không (quầy check-in). Khi đó, có 1 nhóm thanh niên khoảng 6 người đi tiễn bạn ra sân bay (đi hãng Vietnam Airlines) và gọi nữ nhân viên của hãng Vietjet Air chụp ảnh chung nhưng nữ nhân viên này không đồng ý. Sau đó, bất ngờ xảy ra sự việc trên.

Trước sự việc trên, lực lượng an ninh tại sân bay Thọ Xuân đã khống chế 3 nam thanh niên, sau đó lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, thấy đây là hành vi coi thường pháp luật nên sân bay Thọ Xuân đã thông tin tới cơ quan công an để làm rõ sự việc và xử lý những người trên theo quy định pháp luật.

