Không để người dân không được về quê ăn Tết vì thiếu phương tiện

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động ra quân năm an toàn giao thông 2021 và đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.