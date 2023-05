Không có nhà cung ứng, TP.HCM thiếu nhiều thuốc hiếm

(VTC News) -

Thông tin trên được bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội của TP ngày 25/5.

Bà Như cho biết, thuốc hiếm là thuốc để phòng, chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm gặp hoặc thuốc không sẵn.

Bà Lê Thiện Quỳnh Như, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. (Ảnh: Thành Nhân)

"Các thuốc này thiếu trong thời gian dài do không có nhà cung ứng. Để đáp ứng nhu cầu điều trị, bệnh viện đã sử dụng phác đồ thay thế. Khi thay thế bằng các thuốc khác, bệnh nhân phải chi trả giá thuốc cao hoặc không được bảo hiểm y tế thanh toán", bà Như cho hay.

Trả lời tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Sở cho biết, thuốc cấp cứu cho các trường hợp ngộ độc Botulinum vừa xảy ra cũng không có sẵn.

Theo đó, vừa qua, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về các trường hợp ngộ độc botulinum, Sở Y tế TP.HCM đã có báo cáo với Bộ y tế, Cục Quản lý Dược đã có công văn khẩn gửi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề nghị hỗ trợ thuốc giải độc BAT.

Tối 24/5, 6 lọ giải độc tố đã về đến TP.HCM và các thủ tục giao nhận khẩn cấp cho các BV được hoàn tất, phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

"Tuy nhiên, rất đáng tiếc khi có một bệnh nhân do biến chứng nặng và đã quá thời gian chỉ định dùng thuốc giải độc nên đã không qua khỏi. Ngành y tế TP mong rằng các lọ thuốc BAT sẽ góp phần cứu chữa cho các bệnh nhân còn lại bị ngộ độc còn trong thời gian chỉ định dùng thuốc giải độc", bà Như nói.

Qua trường hợp này, Ngành y tế TP mong Bộ Y tế sớm có giải pháp về dự trữ thuốc hiếm cho những trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp không có thuốc thay thế.

Thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) là thuốc gồm hỗn hợp các Globulin miễn dịch phân mảnh được chỉ định trong điều trị ngộ độc thần kinh gây ra bởi chất độc botulium týp A, B, C, D, F hoặc G ở người lớn và trẻ em. Thuốc được sản xuất bởi nhà sản xuất Emergent Biosolutions Canada Inc., hạn dùng 1/3/2025. Thuốc được bảo quản nghiêm ngặt ở nhiệt độ âm 15 độ C. Sau khi làm tan băng, phải bảo quản ở nhiệt độ 2 - 8 độ C cho đến khi sử dụng trong thời hạn 36 tháng.

Đối với một số thuốc hiếm hoặc thuốc phát sinh đột xuất trong các trường hợp cấp cứu, nguồn cung ứng thuốc vẫn là một vấn đề nan giải, cần sự phối hợp của nhiều đơn vị liên quan. Đây hầu hết là các thuốc dùng trong trường hợp khẩn cấp, nhu cầu sử dụng ít và không sẵn có ở Việt Nam.

"Nguồn cung ứng các thuốc này rất hạn chế do ít công ty sản xuất, nhập khẩu và phân phối, giá trị tiền thuốc cao, nhu cầu sử dụng không thường xuyên. Sở Y tế đề xuất cơ chế mua sắm dự trữ thuốc hiếm cấp địa phương hoặc quốc gia bằng nguồn ngân sách nhà nước", bà Như nhấn mạnh.

Một số thuốc hiếm đang thiếu tại TP.HCM như thuốc nhỏ mắt Atropin (BV Mắt), thuốc uống Acitretin (BV Da liễu), thuốc viên Dapson phối hợp sắt oxalat (BV Da liễu), thuốc tiêm Mitoxantrone (BV Truyền máu Huyết học), thuốc tiêm Idarubicin (BV Truyền máu Huyết học), thuốc tiêm Foscarnet trisodium hexahydrate (BV Truyền máu Huyết học)...

Lâm Ngọc