Không có doanh thu, doanh nghiệp du lịch xin lùi thời gian trả lãi vay ngân hàng

Văn bản này do Thủ tướng chỉ đạo tại Công văn số 6671 ngày 12/8/2020, trong đó giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) nghiên cứu, có giải pháp hỗ trợ phù hợp cho các doanh nghiệp du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19.

Theo Tổng cục Du lịch, hiện nay, tình hình doanh nghiệp du lịch đang rất khó khăn. Doanh nghiệp (DN) vận tải du lịch (ô tô) gần như đóng cửa vì không có khách. 95% doanh nghiệp lữ hành dừng hoạt động, trong đó 10% xin thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp lưu trú, khách sạn, resort tại Hà Nội và TP.HCM công suất phòng chỉ đạt 10%; các tỉnh là vùng có dịch như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi gần như không có khách trừ một số khách là chuyên gia và khách cách ly. Các tỉnh là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng như Khánh Hòa, Kiên Giang, Bình Định, Quảng Ninh công suất buồng phòng chỉ đạt 3-5%, các địa phương còn lại công suất đạt 10-20%.

Nhiều điểm tham quan đóng cửa vì COVID-19 nên không có khách, doanh nghiệp không có nguồn thu.

Nhìn chung cơ sở lưu trú hoạt động cầm chừng, công suất thấp, nhân viên nghỉ việc, chỉ duy trì số ít nhân viên đi làm bảo trì trang thiết bị.

Để tháo gỡ khó khăn cho các DN du lịch, Bộ VH-TT&DL đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, lao động du lịch ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Về nhóm giải pháp quan trọng nhất là thuế, phí, giá, Bộ VH-TT&DL kiến nghị điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng với giá điện sản xuất trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, xem xét giảm thuế suất VAT từ 10% xuống 5% trong năm 2020, 2021. Hiện nay, Chính phủ đã có Nghị quyết giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp (Nghị quyết số 116) nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể có lãi nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp hầu như không có tác dụng đối với doanh nghiệp du lịch.

Với người lao động Bộ VH-TT&DL kiến nghị xem xét cho phép kéo dài thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất, lùi thời điểm đóng phí công đoàn đối với các doanh nghiệp và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà không tính lãi phạt chậm nộp nhưng vẫn được đóng bảo hiểm y tế.

Đồng thời, đễ nghị xem xét tạo thuận lợi hơn về các điều kiện, thủ tục để được nhận hỗ trợ, giúp doanh nghiệp du lịch dễ dàng tiếp cận hơn với gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ.

Thời gian hỗ trợ cho đối tượng được đề cập tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch được kéo dài hơn.

Với các giải pháp về tài khóa, tiền tệ, kiến nghị Thủ tướng xem xét có chính sách lùi thời gian trả lãi suất vay ngân hàng, áp dụng đến tháng 12/2021 vì hiện các doanh nghiệp du lịch không có doanh thu nên không có khả năng trả lãi. Các ngân hàng mới áp dụng việc giảm lãi suất cho vay 1-2% hoặc giãn, lùi thời hạn trả nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và thuộc diện được tái cơ cấu, chưa có chính sách lùi thời gian trả lãi suất cho vay.

Ngoài ra, tiếp tục cơ cấu lại các khoản nợ, giãn thời gian trả nợ vay, khoanh nhóm nợ, khoanh trả lãi tiền vay, không tính vay quá hạn.

Điểm đáng lưu ý là kiến nghị Thủ tướng giao Bộ VH-TT&DL chủ trì phối hợp với Bộ TT-TT, Bộ Y tế xây dựng ứng dụng Du lịch Việt Nam an toàn trên bản đồ số về các vùng có dịch và vùng an toàn. Điều này sẽ giúp các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch thuận tiện xây dựng kế hoạch bán vé máy bay và phục vụ khách, du khách sẽ dễ dàng chọn điểm đến an toàn hơn.