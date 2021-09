Không chuyển cơ quan điều tra vì kiểm lâm Quảng Trị sai phạm do khách quan

Ngày 11/9, ông Nguyễn Chí Kiên - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị cho biết, trước những sai phạm của Chi cục Kiểm lâm, Thanh tra tỉnh chỉ kiến nghị yêu cầu cơ quan này tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức chứ không chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị, cơ quan cân nhắc, xem xét trong quá trình xử lý sai phạm. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị có nhiều sai phạm, trong đó, 2 sai phạm liên quan đến lập hồ sơ khống 4 cuộc diễn tập và 18 lớp tập huấn với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Ông Kiên cho hay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh giải trình, thời điểm dự kiến tổ chức 4 cuộc diễn tập và 18 lớp tập huấn diễn ra vào mùa mưa lũ (tháng 9 và tháng 10) việc diễn tập không phù hợp nên đã không tiến hành.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị.

Ngoài ra, đơn vị chịu áp lực việc giải ngân vốn. Vì nguồn vốn để diễn tập, tập huấn do Trung ương hỗ trợ, nếu không giải ngân trước 31/12/2020 sẽ bị thu hồi.

Vì vậy, Ban lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm họp, thống nhất lập hồ sơ khống để hợp thức hoá, nghiệm thu, giải ngân trước, đưa tiền về tài khoản tạm giữ của Chi cục. Khi nào điều kiện thích hợp sẽ tổ chức diễn tập, tập huấn. Tuy nhiên, qua năm 2021 lại bị ảnh hưởng dịch COVID-19 nên vẫn chưa tổ chức diễn tập, tập huấn được.

Ông Kiên khẳng định, về nguyên tắc, nghiệm thu, thanh toán nhưng không có khối lượng công việc là sai. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh xét thấy phía Chi cục Kiểm lâm sai vì có lý do khách quan, hơn nữa khi cơ quan thanh tra phát hiện, Chi cục đã thành khẩn thừa nhận và tự nguyện nộp lại số tiền sai phạm.

Về sai phạm trong việc in bản tin kiểm lâm năm 2019 và 2020 với số tiền thanh toán vượt thực tế 160 triệu đồng, ông Kiên cho biết, theo Chi cục Kiểm lâm, ban đầu đơn vị này dự định in 1 tháng 1 bản tin để tăng cường tuyên truyền bảo vệ, phát triển rừng. Nhưng sau đó, do lượng tin, bài quá ít nên phải in gộp 2 tháng 1 bản tin.

Theo Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị, cơ quan này chưa phát hiện việc tư túi cá nhân khi thanh tra Chi cục Kiểm lâm.

“Đến thời điểm này, Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị nộp lại số tiền sai phạm hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh”, ông Kiên nói.