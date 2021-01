Khống chế kẻ buôn ma tuý chống trả quyết liệt công an, thu giữ 2 khẩu súng kíp

(VTC News) -

Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) cho biết vừa bắt giữ nghi can có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm một bánh heroin và 2 khẩu súng tự chế.

Vàng A Thái bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 13h30 ngày 8/1, tại khu vực bản Chua Ta C, xã Phì Nhì, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, Công an huyện Điện Biên Đông bắt quả tang Vàng A Thái (SN 1995, ở bản Chua Ta C, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1 bánh heroin (khối lượng khoảng 360g).

Phát hiện lực lượng công an, Vàng A Thái chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị khống chế, bắt giữ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nghi can, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng tự chế và nhiều vật chứng có liên quan.

Tang vật vụ án.

Đấu tranh khai thác, Vàng A Thái khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới, đưa về Điện Biên để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Vụ án đang tiếp tục được đấu tranh mở rộng.