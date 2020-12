Không ăn, uống suốt 8 tháng, sóc đất Bắc Cực làm thế nào để sống?

Công an đã xác định được danh tính và mời người đàn ông đánh, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh sau va chạm giao thông về trụ sở làm việc.

Đoạn clip đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội không phải bởi những giai điệu sôi động mà bởi điệu nhảy quá chuyên nghiệp và "máu lửa" của bé trai tuổi mầm non.

Qua khám nghiệm hiện trường và hình ảnh camera ghi lại, công an xác định người phụ nữ 27 tuổi nhảy từ tầng 16 chung cư xuống đất thiệt mạng.

Gần một tháng sau trận cuồng phong Vamco (bão số 13), bãi tắm An Bàng (phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) vẫn ngập chìm trong khung cảnh ngổn ngang, đổ nát.