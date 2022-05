Khởi tố vụ phá trắng hơn 2,2ha rừng phòng hộ

(VTC News) -

Ngày 31/5, ông Phạm Minh Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah cho biết, Công an huyện Chư Pah đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông YƯT (xã Hà Tây) về tội “Huỷ hoại rừng” diễn ra tại tiểu khu 185, xã Hà Tây (huyện Chư Pah, lâm phần do UBND xã Hà Tây quản lý).

Trước đó, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại tiểu khu nói trên có 22.627 m2 (hơn 2,267ha) rừng phòng hộ bị phá. Cây rừng trên toàn bộ diện tích rừng bị phá nói trên đã bị chặt hạ hoàn toàn.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định ông YƯT là người gây ra vụ việc.

UBND huyện Chư Pah giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu UBND huyện kiểm điểm, xử lý trách nhiệm, tập thể, cá nhân chưa làm tốt công tác bảo vệ rừng, để xảy ra chặt phá rừng ở xã Hà Tây.

Diện tích rừng phòng hộ ở huyện Chư Sê bị tàn phá.

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra các vụ phá rừng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Mới đây, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cũng đã có quyết định khởi tố vụ án “Hủy hoại rừng” xảy ra tại tiểu khu 1061 (xã Hbông, huyện Chư Sê).

Diện tích rừng thiệt hại là 4.400m2, thuộc quy hoạch rừng phòng hộ do UBND xã Hbông quản lý.

Thời điểm khởi tố, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng vi phạm. Hạt Kiểm lâm chuyển hồ sơ đề nghị công an huyện tiếp tục điều tra vụ việc theo thẩm quyền.

Trước đó, quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại vị trí nói trên có 5,1ha đất và rừng bị cày xới, tàn phá để chuẩn bị trồng mía. Sau thời gian rà soát, đối chiếu bản đồ, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê đã bóc tách, xác định diện tích thiệt hại trong vụ việc này là 4.400m2 rừng phòng hộ nên khởi tố vụ án.

Ngày 28/9/2021, Hạt kiểm lâm huyện này cũng ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Hủy hoại rừng” đối với diện tích 11,5 ha rừng tại tiểu khu 1065 (nằm trong vụ án 34ha rừng bị phá) cũng do UBND xã H'Bông quản lý. Trên diện tích này, cơ quan chức năng phát hiện có 200 cây rừng bị cưa chặt, vứt bỏ ở bìa suối; diện tích thiệt hại được xác định là 115.800m2.