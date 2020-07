Khởi tố vụ nữ giám đốc doanh nghiệp chiếm đoạt 250 tỷ đồng rồi bỏ trốn

Tối 2/7, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng có Quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm có địa chỉ tại đường Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Hải Phòng năm 2019 và 2020.

Theo Công an TP Hải Phòng, nhiều người có đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Mai (SN 1983, thường trú tại đường Lê Lai, phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng) trong năm 2019, 2020 lợi dụng kinh doanh nhập khẩu gỗ chiếm đoạt của các nguyên đơn 250 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Trước đó, để phục vụ yêu cầu giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thông báo truy tìm Nguyễn Thị Mai và đề nghị những cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm, do Nguyễn Thị Mai làm Giám đốc, đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để liên hệ và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.