Khởi tố vụ án xe đưa đón học sinh rơi cửa làm nữ sinh ở Sơn La tử vong

Ngày 29/11, Công an huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự đối với vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh văng khỏi xe thương vong.

Theo cơ quan công an, khoảng 11h ngày 22/11, anh L.V.X. (ở Sông Mã, Sơn La) lái xe ô tô 16 chỗ mang BKS 26B-007.01 chở 19 học sinh chạy theo hướng thị trấn Sông Mã đi xã Bó Sinh (huyện Sông Mã, Sơn La).

Khi đi đến Km 315+860 quốc lộ 12 (đoạn thuộc địa phận bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), cửa xe bị bung chốt văng ra khiến 2 học sinh ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 học sinh văng khỏi xe thương vong. (Ảnh: Công an cung cấp)

Vụ tai nạn xảy ra khiến học sinh L.T.U. (SN 2007, trú tại bản Nà Lốc, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) chết thương tâm, còn em T.T.N. (SN 2010, trú tại bản Phiêng Pe, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Sông Mã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời, lực lượng công an làm việc với tài xế để làm rõ nguyên nhân.