Khởi tố vụ án lừa đảo tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường ở Long An

Tối 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường do Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) làm chủ đầu tư. Quyết định khởi tố được thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An nhận được đơn của các khách hàng mua dự án Hưng Thịnh Cát Tường tố cáo các cá nhân là giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các cá nhân bị khách hàng tố cáo gồm: Nguyễn Kim Phượng, Nguyễn Thị Kim Liên, Lê Hữu Hào, Nguyễn Phú Thuận, Trần Văn Tuấn. Những người này từng là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh theo từng giai đoạn.

Những người này đã đứng ra ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thu tiền của khách hàng. Sau đó, chiếm đoạt gần 58 tỷ đồng của những người tham gia góp vốn.

Quá trình điều tra cho thấy, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh có dấu hiệu gian dối, ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư tổng cộng 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường.