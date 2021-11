Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 ở Thanh Hóa

(VTC News) -

Chiều 1/11, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án để điều tra hành vi "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra ngày 19/10 tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung.

Theo điều tra ban đầu, trước khi từ Bình Dương về xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, Thanh Hóa, V.N.H gọi điện cho anh Hoàng Văn Đông, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hà Ngọc và được anh Đông hướng dẫn phải khai báo y tế và áp dụng biện pháp cách ly theo quy định.

Nhưng sau khi trở về địa phương, từ ngày 15/10 đến 19/10, V.N.H không thực hiện hướng dẫn trên mà trốn về nhà bố mẹ vợ ở thôn Kim Phú Na, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung. Tại đây, V.N.H không tự cách ly, mà vẫn ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhà vợ khiến mọi người nhiễm COVID-19.

Tính đến ngày 1/11, ít nhất 29 người trong xã Hà Ngọc mắc COVID-19.

Căn cứ vào tài liệu thu thập, xét hành vi của V.N.H nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, Công an huyện Hà Trung (Thanh Hóa) quyết định khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, làm rõ.