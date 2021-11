Khởi tố vụ án hai tài xế Campuchia chở ma túy qua cửa khẩu

(VTC News) -

Sok Na Thy Ta (SN 1984) và Cháp Đa Nê (SN 1995) hai tài xế chở ma túy qua cửa khẩu. (Ảnh: Quốc Nam)

Đêm 11/11, lực lượng liên ngành Biên phòng, Công an và Hải quan tỉnh Long An kiểm tra đột xuất xe tải biển số 3D-3295 Phnom Penh, Campuchia, trọng tải khoảng 3,5 tấn đang đậu tại khu vực bãi xe Bình Hiệp. Đây là phương tiện do 2 thanh niên quốc tịch Campuchia điều khiển, vận chuyển xoài nhập khẩu từ Cửa khẩu Quốc tế PrayVo sang Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự TP.HCM thuộc Bộ Công an số tang vật gồm 30 bánh heroine và trên 13.485 gram ma túy các loại. (Ảnh: Quốc Nam)

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có 30 bánh màu vàng, 3 túi trà bên ngoài có in chữ Trung Quốc; 7 túi nylon màu trắng; 4 túi nylon khác đựng những viên nén màu xanh, vàng và 1 bịch khác màu vàng. Tổng trọng lượng khoảng 24 kg.

Quá trình đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai tên Sok Na Thy Ta (SN 1984) và Cháp Đa Nê (SN 1995), cùng ngụ ấp Ko Bal Chrơi, xã KongPong Phnom, huyện Lok Đek, tỉnh Kan Dal, Campuchia.