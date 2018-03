Khởi tố vụ án chồng sản phụ hành hung dã man 2 bác sĩ

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái (Yên Bái) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi và tiếp tục truy tìm những kẻ hành hung 2 bác sĩ.

Ngày 26/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Yên Bái (tỉnh Yên Bái) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "cố ý gây thương tích" xảy ra tại Bệnh viện Sản nhi (TP Yên Bái) vào ngày 20/2.

Trước đó, ngày 20/2, tại Bệnh viện Sản nhi Yên Bái, khi ê-kíp đang can thiệp mổ cho sản phụ Quách Thị Phương Th. (25 tuổi, ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để lấy thai thì chồng của chị Th. là Lê Hồng Nam (SN 1985, trú tại TP Lào Cai) đã trèo lên lan can quay phim, chụp ảnh.

Khi bị nhắc nhở, Lê Hồng Nam không những không chấp hành mà còn phản ứng gay gắt, chửi bới và doạ đánh… các nhân viên tế.

Dù vậy, nhóm y, bác sĩ trực vẫn tuân thủ quá trình phẫu thuật và thực hiện ca mổ lấy thai thành công cho sản phụ. Đến 11 giờ 40 cùng ngày, sản phụ Th. và trẻ sơ sinh ổn định.

Ngay sau khi kíp trực ra khỏi khu vực phẫu thuật, kíp trực bị người chồng sản phụ Th. cùng nhiều đối tượng khác xông vào hành hung dã man, đánh trọng thương 2 cán bộ y tế, gồm bác sĩ Phạm Hải Ninh (Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức) và bác sĩ Hoàng Đức Trung (Khoa Sản).

Chưa dừng ở đó, Lê Hồng Nam cùng các đối tượng khác tiếp tục đuổi đánh cả bảo vệ bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Yên Bái đã vào cuộc điều tra, đồng thời ra thông báo truy tìm Lê Hồng Nam. Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố tài liệu để khởi tố bị can, ra quyết định truy nã đối với Nam để nhanh chóng bắt giữ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

