Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên

(VTC News) -

Ngày 16/11, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1974, trú tại thôn Phúc Ninh, xã Hùng An, huyện Kim Động), Tổng Giám đốc Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Hưng Yên, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn vận tải Phượng Hoàng có trụ sở chính tại xã Hùng An, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định, ngày 30/7/2010, Công ty thực phẩm Hưng Yên được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng khách sạn và nhà ở liền kề trên địa bàn phường An Tảo, thành phố Hưng Yên.

Mặc dù Nguyễn Văn Thắng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án trên, Công ty thực phẩm Hưng Yên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng từ năm 2010 đến năm 2012, bằng các thủ đoạn gian dối, Nguyễn Văn Thắng đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, ngày 15/11/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can số về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ Luật Hình sự năm 1999, nay là khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; đồng thời, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Thắng.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.