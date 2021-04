Khởi tố thợ săn bắn nhầm người rồi giấu xác vào hang ở Lai Châu

(VTC News) -

Ngày 26/4, Công an tỉnh Lai châu cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàn Xuân Dũng (SN 1983, ở bản San Dì, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) về hành vi "Vô ý làm chết người".

Theo cơ quan công an, ngày 7/4, ông Lù Kim Mìn (SN 1978, ở bản Ho Sao Chải, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ) đi bẫy thú ở khu vực rừng tái sinh giáp ranh xã Mường So và xã Khổng Lào không thấy về nhà. Đến sáng 22/4, gia đình tìm được thi thể ông Mìn ở hang nhím trong tình trạng tử thi đang phân hủy nên lập tức báo tin cho Công an huyện Phong Thổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an huyện Phong Thổ và các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi, kết quả cho thấy nạn nhân chết do bị 3 viên đạn bi (súng kíp) bắn vào vùng đầu, mặt. Sau đó, lực lượng công an phát động người dân tố giác tội phạm và kêu gọi hung thủ ra đầu thú.

Đến khoảng 20h ngày 22/4, Phàn Xuân Dũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận, ngày 8/4, Dũng rủ 2 người cùng bản đến khu vực đồi Bãi Trâu (Bản Cang, xã Mường So) săn bắn. Khoảng 16h cùng ngày, Dũng thấy dưới phía taluy âm có động đậy, tưởng gà rừng nên chĩa súng ngắm bắn. Dũng đến gần kiểm tra thì phát hiện bắn nhầm khiến ông Lù Kim Mìn thiệt mạng. Dũng quỳ lạy nạn nhân 3 lần và nói với 2 người đi cùng nếu báo công an thì Dũng sẽ tự tử.

Sau đó, Dũng nhờ 2 người đi cùng khiêng xác nạn nhân đi giấu vào hang cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 300m. Những người này dùng dao, gậy đào đất lấp cửa hang lại rồi tháo súng kíp của nạn nhân thành các bộ phận khác nhau giấu xung quanh hiện trường và đi về nhà.

Sau đó, những người liên quan bị công an triệu tập để lấy lời khai. Lực lượng truy tìm và thu giữ được các vật chứng của vụ án.

Lực lượng công an đang điều tra, xác minh và xử lý vụ việc.