Khởi tố thêm 7 đối tượng trong đường dây cờ bạc hơn 2.000 tỷ đồng ở An Giang

(VTC News) -

Liên quan đến đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức lô đề nói trên, ngày 27/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

7 đối tượng vừa bị khởi tố

Trong 7 đối tượng bị khởi tố, có 2 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Tuấn Thanh (sinh năm 1972), Lê Thị Hạnh (sinh năm 1976). 5 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Bùi Hồng Loan (sinh năm 1988), Trương Quốc Khánh (sinh năm 1986), Trương Thị Cẩm Tú (sinh năm 1981), Phạm Thị Kim Thảo (sinh năm 1976) và Huỳnh Thị Thu Thủy (sinh năm 1974).

Trước đó, từ nguồn tin báo tố giác tội phạm của người dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án để triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề nói trên. Ngày 5/6, công an đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan trong đường dây thu giữ nhiều vật chứng liên quan, trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Tang vật.

Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 17 bị can về tội “Đánh bạc”. Trong 17 bị can bị khởi tố có 9 bị can bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966), Dương Văn Hoàng (sinh năm 1959), Huỳnh Sĩ Nguyên (sinh năm 1979), Lê Tấn Hảo (sinh năm 1966), Trần Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1972); Lương Thị Kim Khá (sinh năm 1980); La Thị Hồng Yến (sinh năm 1973), Trương Thị Bích Hạnh (sinh năm 1981) và Nguyễn Thị Hồng Sơn (sinh năm 1981).

8 bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra gồm: Phạm Văn Hết (sinh năm 1963), Lê Văn Rắt (sinh năm 1956), Nguyễn Hữu Hiền (sinh năm 1970), Võ Thành Công (sinh năm 1975), Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1984), Huỳnh Thị Thu Sương (sinh năm 1989), Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1970) và Cao Thị Thu Lan (sinh năm 1958).

Cơ quan CSĐT cho biết, đường dây cờ bạc này do các bị can Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng và Huỳnh Sĩ Nguyên cầm đầu.

3 nghi can cầm đầu đường dây

Các đối tượng tinh vi, tổ chức đường dây lô đề với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn. Các đối tượng có mối quan hệ xã hội chằng chịt, hoạt động phạm pháp với danh nghĩa “núp bóng” doanh nghiệp, thành lập các công ty, cửa hàng nhưng thực tế không có hoạt động kinh doanh, mua bán. Đồng thời, sử dụng các phương tiện công nghệ thông minh để thực hiện hành vi phạm tội và các giao dịch liên quan.