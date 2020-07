Khởi tố Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk nhận hối lộ

Sáng 2/7, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Tuệ (55 tuổi, trú Nguyễn Phúc Chu, phường Thành Nhất, Thanh tra viên Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, đơn vị đang mở rộng điều tra để xử lý những người có liên quan vụ việc. Quyết định khởi tố, bắt giữ ông Tuệ được Viện KSND TP Buôn Ma Thuột phê chuẩn.

Ông Tuệ tại cơ quan điều tra.

Qua điều tra ban đầu, ngày 6/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức việc thanh tra công tác nội vụ tại Ủy ban Nhân dân huyện Krông Năng và thành lập Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, trong đó có ông Tuệ.

Đến 25/6, ông Tuệ được phân công làm việc tại Trường THCS Trần Phú. Tại đây, ông Tuệ phát hiện bà B.T.P.T (43 tuổi, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng) nghi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả. Sau đó, ông Tuệ liên lạc với bà T. và yêu cầu người này đưa 200 triệu đồng.

Đến ngày 26/6, Ông Tuệ hẹn bà T. đến Nhà nghỉ P. H. (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng), để nói chuyện. Tại đây, bà T. năn nỉ ông Tuệ và đưa cho ông này số tiền 15 triệu đồng. Còn số tiền 200 triệu đồng, bà T. hứa sẽ gặp nhau tại TP Buôn Ma Thuột để trao đổi, giải quyết.

Nơi bà T. đang công tác

Ngày 28/6, bà Thúy cùng 2 con lên TP Buôn Ma Thuột để gặp ông Tuệ tại Phòng 207, khách sạn M. A. (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột). Khoảng 13h15, ông Tuệ đến phòng khách sạn trên gặp bà T. Tại đây, ông Tuệ tự xưng là làm Chánh thanh tra Sở Nội vụ và yêu cầu bà T. đưa 150 triệu đồng để bỏ qua sự việc.

Trong quá trình trao đổi, ông Tuệ nói bà T. đến gần để dễ nói chuyện. Cùng thời điểm này, 2 người con của bà T. mở cửa phòng chạy vào, giữ ông Tuệ lại và dùng điện thoại quay lại clip.

Sau khi quay xong clip, 2 người con bà T. yêu cầu ông Tuệ trả lại số tiền 15 triệu đồng, đồng thời bỏ qua việc vi phạm của bà T. Ông Tuệ đồng ý và hứa về nhà sẽ lấy tiền trả lại.

Tiếp đó, ông Tuệ ra về và hẹn gặp ông Ngô Thanh Tr. (40 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) tại đường Hùng Vương (TP Buôn Ma Thuột) để gửi thiệp mời đám cưới. Ông Tuệ kể lại sự việc bị gài trong khách sạn, bắt đưa 15 triệu đồng tại cổng Siêu thị Co.opmart (đường Lý Tự Trọng).

Sau khi nghe xong, ông Tuệ cùng ông Tr. đến gặp bà T. tại cổng Siêu thị Co.opmart (đường Lý Tự Trọng). Khi đến nơi, 2 người con bà T. thấy ông Tr. xăm trổ nên bỏ chạy vào siêu thị và nhờ bảo vệ can thiệp. Tiếp đó, bảo vệ siêu thị này đã trình báo công an Phường Tân An và công an Phường này đã bàn giao vụ việc cho công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý.