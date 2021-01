Khởi tố thanh tra Sở GTVT Hưng Yên lái ô tô ngược chiều tông chết nữ lao công

(VTC News) -

Chiều 5/1, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị nhận được báo cáo của Công an Thành phố Hưng Yên về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Văn Vương, Đội trưởng Đội thanh tra số 2 (thuộc Sở GTVT tỉnh Hưng Yên) để làm rõ hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Vương được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Vương là người lái ô tô đi ngược chiều tông chết nữ lao công (SN 1982, nhân viên Công ty Môi trường đô thị TP Hưng Yên, trú tại xã Dị Chế, Tiên Lữ, Hưng Yên).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Vào khoảng 23h ngày 21/11, ô tô biển số 89A 104.55 do ông Vương cầm lái đi ngược chiều từ chợ Đầu (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) về Chợ Gạo (TP Hưng Yên).

Khi đến trước số nhà 205 Lê Văn Lương, xe ông Vương tông vào xe máy do chị V.T.H. cầm lái, khiến người phụ nữ này chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, ông Vương rời khỏi hiện trường.