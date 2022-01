Khởi tố thanh niên lừa đảo rồi nhắn tin đe dọa ‘xử đẹp’ bị hại

(VTC News) -

Ngày 19/1, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Viết Ngọc (23 tuổi, trú xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 4/9/2021, Ngọc gạ bán lô 20 điện thoại Xiaomi A1 cho anh P.V.Đ (31 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Đáng nói, dù không có điện thoại nhưng Ngọc vẫn yêu cầu anh Đ. chuyển tiền hàng với giá 2,5 triệu đồng/chiếc.

Sau khi nhận 20 triệu đồng (50% giá trị lô hàng), Ngọc hứa sẽ chuyển lô điện thoại cho anh Đ. Để làm tin, Ngọc cũng cung cấp thêm số CMND, số điện thoại, địa chỉ nhà của mình nhưng tất cả đều là giấy tờ giả.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Viết Ngọc.

Chờ mãi không thấy hàng, biết bị lừa, anh Đ. nhiều lần yêu cầu trả tiền nếu không sẽ trình báo Công an thì Ngọc nhắn tin đe dọa.

Ngày 27/9, anh Đ. làm đơn tố cáo Ngọc đến Công an. Quá trình điều tra, Công an quận Cẩm Lệ xác định ngoài anh Đ. còn có 2 người khác bị Ngọc lừa đảo với chiêu trò tương tự.

Sau 3 lần triệu tập làm việc nhưng Ngọc không đến, Cơ quan điều tra Công an quận Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.