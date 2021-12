Khởi tố, tạm giam nguyên Chủ tịch thị trấn ở Đắk Nông

(VTC News) -

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Xuyến - nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Đức An (huyện Đắk Song) về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ. Bà Xuyến có liên quan đến vụ án ''Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản'' xảy ra tại Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An.

Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An đã nhận đất rừng về trông coi, tuy nhiên lãnh đạo Hội không tổ chức trông coi mà phân lô bán nền cho các hội viên và những người xung quanh. Tổng số tiền mà nhóm người này vi phạm thu lợi bất chính khoảng 1 tỉ đồng.

Việc mua bán này hoàn toàn bằng giấy tay và không hề có sổ sách ghi lại. Khi Nhà nước thu lại diện tích đất trên, những người mua đất mới làm đơn tố cáo. Lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ những người liên quan.

Bà Hoàng Thị Xuyến tại cơ quan Công an. (Ảnh: CTV)

Vào tháng 6 và tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuế (SN 1956), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 7; Nguyễn Thanh Vàn (SN 1966), nguyên Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ 6; Trịnh Văn Thanh (SN 1958), Hội viên Chi hội Cựu chiến binh tổ 6.

Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét nơi ở đối với Trần Xuân Đĩnh (SN 1957), nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An; khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét nơi ở đối với Phạm Văn Tuynh (SN 1951), nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị trấn Đức An.

Đến nay, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngành chức năng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bà Hoàng Thị Xuyến.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người trên theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.