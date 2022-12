Khởi tố, tạm giam Dung ‘thà’ và 3 đồng phạm

Chiều 2/12, đại diện Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng Nguyễn Ngọc Dung (biệt danh Dung '"thà", SN 1966, trú phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) cùng 3 đồng phạm.

Công an xác định Nguyễn Ngọc Dung thường xuyên đến quán bar Never Sleep-GenZ tại số 80 Mã Mây, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, để tổ chức sử dụng trái phép ma túy.

Bị can Nguyễn Ngọc Dung

Dung là dân chơi anh chị, nghiện ma túy, quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên đến các quán bar trên địa bàn để sử dụng ma túy. Mỗi khi Dung xuất hiện đều có nhiều đàn em đi cùng để phục vụ.

Lực lượng chức năng xác định đêm 23/11, Dung "thà" tổ chức sinh nhật cho đàn em và sử dụng trái phép ma túy tại quán bar Never Sleep-GenZ, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra quán bar này.

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi chứa 5 viên nén là ma túy loại MDMA, 2 túi chứa ma túy loại Ketamine và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tổ công tác lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa 25 người (16 khách, 9 nhân viên) có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, tiến hành phân loại xét nghiệm nhanh phát hiện 10/25 người dương tính với ma túy.

Theo tài liệu, Dung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán với bằng cử nhân kinh tế. Sau khi ra trường, Dung công tác tại một cơ quan Nhà nước trong 10 năm. Thời gian này, Dung kết hôn với Ngô Văn Thà và từ đó có biệt danh Dung "thà".

Những năm 1990, vợ chồng Dung sở hữu siêu xe Mercedes biển tứ quý 3. Cặp vợ chồng này còn đầu tư ở bất động sản nhiều nơi và xây khách sạn Công Dung.

Cuối năm 1998, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp tại khách sạn Công Dung (Quảng Bá, Tây Hồ), do vợ chồng Dung "thà" điều hành. Ngô Văn Thà có bằng thạc sĩ luật học. Nguyễn Ngọc Dung lúc bị bắt đang là công chức Nhà nước.

Nguyễn Ngọc Dung khi đó lĩnh 12 năm tù, chồng Dung nhận bản án 19 năm tù.