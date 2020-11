Khởi tố, tạm giam 4 tháng bị can cướp ngân hàng hơn 200 triệu đồng ở Hòa Bình

Tối 5/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với bị can Phạm Văn Sỹ (SN 1977, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Phạm Văn Sỹ là kẻ cướp hơn 200 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (phố Lâm Hóa, xã Vũ Bình, Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) vào trưa 29/10.

Bị can Phạm Văn Sỹ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Văn Sỹ mượn xe máy, đeo khẩu trang, mang súng bắn đạn bi, áo khoác, áo mưa và chọn thời điểm ngày mưa lớn, tầm giữa trưa để làm thời cơ cướp ngân hàng.

11h15 ngày 29/10, Sỹ đến quầy giao dịch, đặt một chiếc túi xuống bàn và chĩa súng vào nhân viên, yêu cầu bỏ tiền vào túi. Sỹ hỏi nhân viên "còn nữa không" thì nhân viên bảo còn trong kho. Sau đó, hai nhân viên vào trong kho và trốn tại đây.

Lúc này, tên cướp liền vơ vét số tiền ở quầy giao dịch, khoảng hơn 200 triệu đồng và lấy xe máy bỏ chạy về huyện Lạc Sơn trên Quốc lộ 12B.

Qua rà soát hàng nghìn chiếc xe máy, các cơ quan chức năng xác minh, tạm giữ được phương tiện nghi là chiếc xe mà nghi phạm dùng làm phương tiện gây án.

Ban chuyên án triệu tập Sỹ lên để đấu tranh nhưng hắn không có ở địa phương. Sau đó, các lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ Sỹ ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào khoảng hơn 20h ngày 2/11.

Cơ quan công an thu giữ được hơn 146 triệu đồng trong số hơn 200 triệu đồng Sỹ cướp được của ngân hàng.

Ngoài số tiền trên, cơ quan công an thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan như 1 áo khoác, 1 áo mưa, mũ bảo hiểm, khẩu trang, súng bắn đạn bi, xe mô tô của Sỹ dùng để gây án.