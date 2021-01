Khởi tố, tạm giam 2 tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Chiều 11/1, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng công bố quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Đinh Xuân Hiền (1991) và Đinh Công Quân (1989, cùng trú xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” theo phê chuẩn của Viện KSND TP Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, lúc 0h50 ngày 27/12/2020, tổ công tác Trạm Cảnh sát Giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an Đà Nẵng) phát hiện xe ô tô 7 chỗ BKS 17A-17843 do Đinh Xuân Hiền cầm lái có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Cơ quan công an công bố lệnh bắt bị can đối với Đinh Công Quân.

Qua kiểm tra, Tổ CSGT phát hiện trên xe chở thêm 5 người, gồm 1 người Việt Nam là tài xế Đinh Công Quân và 4 người Trung Quốc, gồm: Wu Jia Wen (1995), Wang Cheng (1997), Yang Xiao Yu (1991) và Huang Zhi Min (1999). Tất cả những người này đều không xuất trình được hộ chiếu, thị thực nhập cảnh hợp pháp.

Qua đấu tranh, 4 người Trung Quốc khai nhận, do muốn sang Campuchia để làm việc nên đã thông qua đường dây có liên quan đến người tên Lao Cui để nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Toàn bộ chi phí đều do đối tượng bên Campuchia lo liệu.

Tối 25/12/2020, nhóm này cùng với Lao Cui vượt biên trái phép vào Việt Nam, đến ngày 26/12 thì được một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đưa xuống núi bằng xe máy. Sau đó họ được 2 chiếc ô tô chở về Hà Nội để đổi sang xe khác.

Bốn người Trung Quốc qua xe BKS 17A-17843 được 2 tài xế người Việt Nam chở đến địa phận TP Đà Nẵng thì bị phát hiện. Tất cả nhóm người này sau đó được đưa đi cách ly y tế tại cơ sở cách ly trên địa bàn thành phố.

Cơ quan công an công bố lệnh bắt tạm giam đối với Đinh Xuân Hiền.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 tài xế người Việt Nam là Đinh Xuân Hiền và Đinh Công Quân.

Với 4 người Trung Quốc, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng củng cố hồ sơ và chuyển cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh xử lý theo thẩm quyền.