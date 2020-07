Khởi tố, tạm giam 2 cựu công an vụ dàn cảnh cướp 35 tỷ đồng

Liên quan đến vụ cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc TPHCM-Long Thành, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT)- Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, nguyên là cán bộ công an có liên quan đến vụ án. Bộ Công an đồng thời cũng tiến khởi tố 9 người khác về hành vi “cướp tài sản” của ông Lê Đức Nguyên (sinh năm 1988, quê Bình Định, tạm trú Quận 2, TPHCM).

7 nghi phạm liên quan vụ cướp 35 tỷ đồng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai nguyên cán bộ công an vừa bị khởi tố là Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn, trước đó công tác tại Công an TPHCM. Hiện hai người này đã nộp lại số tiền hàng trăm triệu đồng được chia chác để khắc phục hậu quả.

Trước đó, hai người này tham gia đầu tư tiền ảo cùng ông Lê Đức Nguyên, rồi tìm cách hướng dẫn cho nhóm người khác dàn cảnh va chạm ô tô trên cao tốc TPHCM-Long Thành bắt cóc cả gia đình ông nhằm cướp tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng. Những thông tin xung quanh vụ dàn cảnh bắt cóc và vai trò cụ thể những người liên quan vẫn đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm rõ.

Cũng phi vụ đầu tư tiền ảo Bitcoin, rất nhiều người đã tham gia theo lời rủ rê của ông Lê Đức Nguyên và chuyển tiền vào ví điện tử của ông này. Tuy nhiên sàn tiền ảo bất ngờ bị sập vài tháng sau đó khiến nhiều người mất tiền và đổ xô đi kiếm ông Nguyên, nhưng không liên lạc được.

Liên quan đến đầu tư tiền ảo, chính nạn nhân Lê Đức Nguyên với tài khoản 35 tỷ bị cướp cũng đang bị nhiều nhà đầu tư tìm kiếm, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo bằng hình thức đa cấp cùng với thủ đoạn sau khi nhận được tiền thì chủ động đánh sập sàn để chiếm đoạt tiền đầu tư của nhiều người.

Trước đó, trưa 18/5, biết ông Nguyên cùng gia đình đi Đà Lạt, một nhóm người đã tổ chức dàn cảnh rồi ép gia đình ông Nguyên lên 2 xe khác nhau buộc ông Nguyên khai báo các thông tin của ví điện tử rồi chuyển tiền ảo có giá trị quy đổi 35 tỷ đồng từ ví điện tử của ông Nguyên sang ví của họ. Một tháng sau, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã truy ra tung tích nhóm cướp 35 tỷ đồng nên tiến hành bắt giữ.