Khởi tố tài xế ô tô drift trước Nhà hát lớn Hà Nội

Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1984, trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) khai nhận điều khiển tốc độ cao, rú ga, “drift xe” nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát lớn Hà Nội rạng sáng ngày 16/4 và 17/4.

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 17/4, Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Nissan do Nguyễn Ngọc Thắng điều khiển tốc độ cao, rú ga, “drift xe” nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát lớn Hà Nội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác của Công an phường Tràng Tiền yêu cầu tài xế dừng, xuống xe nhưng tài xế không chấp hành và phóng xe bỏ chạy.

Chiều 17/4, Công an quận Hoàn Kiếm triệu tập tài xế Nguyễn Ngọc Thắng lên làm việc, tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu NISSAN màu trắng, BKS: 30H-694.04 và 1 điện thoại di động của Nguyễn Ngọc Thắng.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

