Khởi tố tài xế không bằng lái cán chết 2 bé gái ở Bình Dương: Mẹ nạn nhân lên tiếng

(VTC News) - Mẹ 2 bé gái bị xe khách cán chết ở Bình Dương cảm thấy nguôi ngoai hơn nhiều khi nhận được thông tin công an khởi tố, bắt tạm giam tài xế không bằng lái gây ra vụ tai nạn thương tâm cho gia đình chị.

Liên quan đến việc khởi tố tài xế không bằng lái cán chết 2 bé gái ở Bình Dương, ngày 9/3, trả lời VTC News, chị Lê Thị Kim Chung (30 tuổi, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) – mẹ 2 nạn nhân cho biết, gia đình chị vẫn chưa nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan chức năng.

“Dù chưa nhận được quyết định từ cơ quan chức năng nhưng tôi đã nắm bắt được thông tin từ báo đài. Khi nhận được thông tin trên, hai vợ chồng đã khóc vì vui mừng.

Vui vì sau thời gian dài 2 vợ chồng khổ sở, chạy vạy khắp nơi, gõ cửa các cơ quan chức năng để kêu oan cho 2 con, công lý đã được thực thi. Giờ thì 2 con ở suối vàng đã được nhắm mắt, xuôi tay rồi. Vợ chồng tôi cũng nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất con.

Để có được ngày hôm nay, tôi chân thành cảm ơn các cơ quan báo đài, các luật sư đã đồng hành, hỗ trợ gia đình”, chị Chung nói.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 bé gái chết thương tâm.

Theo chị Chung, thời gian đi kêu oan có nhiều lúc 2 vợ chồng chị tuyệt vọng vì bế tắc, không tìm được công lý. Nhưng vì nỗi đau, nỗi oan mất con, 2 vợ chồng đã vực dậy, tìm mọi cách có thể. Vì thế, 2 vợ chồng sẵn sàng đánh đổi tất cả, thậm chí bán hết gia tài, nhà cửa để vụ việc được sáng tỏ.

“2 vợ chồng tôi vừa mới về quê làm giỗ cho 2 cháu xong. Năm vừa rồi gia đình tôi như không có Tết. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên vì thương các con.

Cứ nhắm mắt tôi lại nghe tiếng con khóc, kêu oan. Vì quá nóng ruột, tôi thường xuyên lên công an để hỏi khi nào có kết quả”, chị Chung cho biết.

Trước đó ngày 8/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Nguyễn Thái Dương (38 tuổi, thường trú huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo tin từ cơ quan công an, sau quá trình xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe khách biết hệ thống thắng của xe khách không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ lưu thông, dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng.

Ngoài ra, vì tài xế không có bằng lái xe 29 chỗ nên khi có sự cố không biết cách xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho rằng hành vi của tài xế xe khách đã đủ dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ nên khởi tố bị can đối với tài xế xe khách.

Như VTC News đưa tin, chiều 13/2/2017, chị Lê Thị Kim Chung chở 2 con gái (sinh năm 2007 và 2015) bằng xe máy đang dừng đèn đỏ tại đường Cây Da nối dài giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì bị xe khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Thái Dương (ngụ Hậu Giang) điều khiển tông trúng.

Vụ tai nạn khiến hai con gái chị Chung chết tại chỗ, chị Chung và một người khác bị thương nặng, tỉ lệ thương tật 53%.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An và Viện KSND cùng cấp đã không khởi tố vụ án vì cho rằng xe gây tai nạn có đủ điều kiện lưu thông (tức có giấy kiểm định) nhưng bị mất thắng nên đưa vào điều kiện bất ngờ, bất khả kháng. Còn việc tài xế vi phạm giao thông vẫn xử lý về mặt hành chính.

Bức xúc, gia đình chị Lê Thị Kim Chung đã làm đơn kêu cứu cơ quan chức năng, báo đài, luật sư…

Ngày 23/11/2017, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây là vụ tai nạn thương tâm, gây nhiều bức xúc, thu hút sự chú ý của dư luận nên rất cần lãnh đạo Công an tỉnh có hướng giải quyết nhanh.

"Ngay trong hôm nay, chúng tôi đã yêu cầu Công an thị xã Dĩ An chuyển giao hồ sơ cho công an tỉnh. Thời điểm này chưa thể trả lời được gì về vụ việc. Sau khi có kết quả thẩm định, Công an tỉnh Bình Dương sẽ thông tin cho các cơ quan báo chí”, Đại tá Chính khẳng định.

