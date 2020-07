Khởi tố phóng viên cưỡng đoạt 30 triệu đồng của nữ bị can

Chiều 10/7, trả lời VTC News, Thượng tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Tè ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Anh Tuấn, phóng viên Tạp chí Môi trường và Xã hội về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 170, Bộ Luật Hình sự 2015.

Hoàng Anh Tuấn là người cưỡng đoạt 30 triệu đồng của một nữ bị can trong vụ trộm cắp tài sản với lời hứa hẹn sẽ "chạy án" và không viết bài đăng trên tạp chí.

Theo tài liệu điều tra, chị Trương Thị Hường (sinh năm 1983, trú tại thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu) bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú về tội danh trộm cắp tài sản tại UBND thị trấn Mường Tè, số tiền 175 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với Hoàng Tuấn Anh. (Ảnh: VOV)

Lúc này, chị Hường gặp Hoàng Anh Tuấn. Nam phóng viên khoe quen biết nhiều người và hứa sẽ giúp "chạy án" để giảm án cho chị này. Đồng thời, Tuấn dọa chị Hường phải đưa tiền để không đưa lên mặt báo.

Ngày 26/6, chị Hường trình báo vụ việc đến cơ quan Công an huyện Mường Tè và khoảng 16h30 cùng ngày, Tuấn bị cơ quan chức năng bắt quả tang đang nhận 30 triệu đồng của chị Hường.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng thu giữ 1 thẻ lưu hành nội bộ của Ban Chuyên đề, 1 thẻ ra vào tòa soạn Tạp chí Môi trường và Xã hội, 1 giấy giới thiệu cùng một số giấy tờ tùy thân khác, tất cả đều mang tên Hoàng Anh Tuấn.

Trả lời cơ quan chức năng về sự việc trên, Tạp chí Môi trường và Xã hội cho hay, Tuấn Anh là phóng viên thử việc tại Phòng Truyền thông, không được làm điều tra hay giải quyết các vụ việc. Khi làm vụ việc trên, Tuấn Anh không báo cáo lãnh đạo cũng như không có ai chỉ đạo.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Video: Khởi tố nữ phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD