Khởi tố Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm lớn nhất Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 16/11, trả lời VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang trong quá trình mở rộng điều tra vụ án tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S (tại phường An Bình, TP Biên Hoà).

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố, bắt giam Lê Văn Hòa (Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh), Bùi Trọng Tường (Đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa 60.01S).

Đồng thời, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Long Khánh 60.02S) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 3 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai, 3 bị can trên liên quan đến sai phạm trong công tác nghiệm thu xe cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60.01S tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cung với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên.

Trước đó, vào tháng 5/2023, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm đối với ông Dương Việt Hồng (48 tuổi) - Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (phường An Bình, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Hồng là giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 60-01S (TP Biên Hòa), 60-02S (TP Long Khánh), 60-03S (huyện Định Quán).

Trước đó, ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Hồng để phục vụ công tác điều tra. Liên quan đến vụ việc, Viện KSND tỉnh đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra đối với một số cán bộ liên quan đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai.

Hồi tháng 1, Công an Đồng Nai cũng bắt tạm giam 23 người là nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 60-05D và Trung tâm Đăng kiểm 60-04D vì liên quan tới việc đưa hối lộ và nhận hối lộ.

