Khởi tố Phó ban chỉ huy quân sự phường ở TP.HCM tham gia đánh bạc

Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với năm người về hành vi “đánh bạc”.

Cụ thể gồm: Danh Quang Vinh (SN 1985), Trần Hoàng Hùng (SN 1979), Đỗ Trường Giang (SN 1987, cùng ngụ quận 3), Phan Văn Thật (SN 1991, ngụ quận 6) và Vũ Hải Đăng (SN 1991, ngụ quận 10). Trong đó, Danh Quang Vinh là Phó ban chỉ huy quân sự phường 11, quận 3.

Danh Quang Vinh - Phó ban chỉ huy quân sự phường 11, quận 3 bị bắt quả tang tại sòng bạc

Ngoài ra, công an cũng khởi tố đối với Phạm Trọng Tuấn (SN 1965, ngụ quận 3) về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Như đã thông tin, chiều 12/5 trinh sát Công an quận 3 phối hợp cùng Công an phường 11 bất ngờ ập vào một sòng bạc được tổ chức tại căn nhà nằm trong hẻm số 444 đường Cách Mạng Tháng Tám.

Tại hiện trường, công an bắt quả tang nhiều đối tượng đang sát phạt cờ bạc dưới hình thức binh xập xám ăn chi. Công an đã tạm giữ sáu người để điều tra. Ngoài ra, công an có thu giữ tang vật gồm: hơn 86 triệu đồng, bốn bộ bài tây, ba hột xí ngầu…

Qua khai báo của các đối tượng và quá trình điều tra, công an xác định rõ, nhóm bốn người gồm: Vinh, Hùng, Giang và Thật đánh bạc ăn tiền bằng hình thức binh xập xám ăn chi.

Đối tượng Đăng đứng xem và ké tiền để ăn thua với một tụ bài. Còn ông Tuấn là chủ nhà, đã tổ chức sòng bạc trên để thu tiền xâu.