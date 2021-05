Khởi tố nữ sinh thuê chung cư cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

(VTC News) -

Ngày 3/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam để điều tra với Trần Thị Phương Thảo (SN 1999, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ), Ou Guo Pei (quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Thị Huệ (SN 1999, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) về hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Trước đó, khoảng 11h ngày 20/4, Công an quận Thanh Xuân kiểm tra số nhà 464 Nguyễn Trãi, phát hiện 5 người Trung Quốc đang sinh sống, nghi vấn có dấu hiệu nhập cảnh trái phép. Tại thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp, thị thực nhập cảnh.

Qua điều tra, công an xác định, căn nhà này do Trần Thị Phương Thảo thuê từ tháng 12/2020 để ở và phục vụ kinh doanh mỹ phẩm tại tầng 1.

Ngay sau đó, cơ quan công an triệu tập Thảo để điều tra. Thảo khai nhận, cô gái này đang theo học tiếng Trung tại một trường đại học tại Hà Nội.

Cuối năm 2020, Thảo quen Ou Guo Pei và một người Vương (đều là người Trung Quốc) qua mạng xã hội. Vương và Ou Guo Pei đặt vấn đề nhờ Thảo thuê một số căn hộ để người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở.

Trần Thị Phương Thảo tại cơ quan công an

Thảo nhận lời và rủ Huệ tìm thuê lại một số căn hộ chung cư theo yêu cầu của nhóm Vương đưa ra. Sau đó, Thảo đã thuê căn nhà số 464 đường Nguyễn Trãi, (quận Thanh Xuân), bố trí tầng 1 bày bán mỹ phẩm, các tầng trên để cho người nhập cảnh trái phép ở.

Ngoài ra, Thảo còn thuê 2 căn hộ chung cư khác cũng trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) cho hơn 10 người Trung Quốc.

Đinh Thị Huệ cũng thuê 2 căn hộ chung cư khác trên địa bàn quận Thanh Xuân và trong 2 căn hộ này, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 12 người Trung Quốc đang cư trú trái phép tại đây.

Quá trình điều tra, Cơ quan an ninh xác định, bằng việc "tiếp tay" cho nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép, Thảo đã hưởng lợi số tiền chênh lệch cho thuê chung cư lên tới 140 triệu đồng, Huệ hưởng lợi 4 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng.