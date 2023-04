Khởi tố nữ quái mạo danh cán bộ từng công tác tại Bộ Công an để lừa đảo chạy án

(VTC News) -

Theo cổng thông tin Công an TP Hà Nội, ngày 29/4, Công an huyện Quốc Oai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Tường Nga (SN 1992, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định, trước khi bị bắt, Phạm Tường Nga đã có hành vi lừa đảo, nhận "chạy án" cho một số người dân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phạm Tường Nga. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đơn trình báo, từ tháng 6 đến tháng 10/2019, khi tạm trú tại xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Phạm Tường Nga tự xưng mình từng công tác tại Bộ Công an nên có nhiều mối quan hệ quen biết. Tin lời đối tượng, một số người dân đã đưa tiền để nhờ Nga “chạy án”.

Trong đó, chị H. (SN 1987, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã chuyển vào tài khoản của Nga số tiền 300 triệu đồng, anh H. (SN 1980, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội) đã chuyển vào tài khoản của Nga 170 triệu đồng và 150 triệu đồng viết giấy biên nhận.

Nhận tiền của các bị hại, Nga hứa hẹn lo cho người nhà các nạn nhân đang bị bắt giữ tại cơ quan công an được tại ngoại. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, Nga không thực hiện được cam kết nên đã tìm cách chặn liên lạc của các nạn nhân. Biết là bị lừa, các nạn nhân đã có đơn trình báo với cơ quan công an.

Hiện Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Anh Văn