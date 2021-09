Khởi tố nhóm thanh niên lừa đảo lấy 400 triệu đồng qua Facebook

(VTC News) -

Tối 29/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng Cường (SN 2003) và Phí Văn Hưng (SN 1998), trú tại xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan công an, Cường chơi với anh N. (SN 1979, trú tại tỉnh Phú Thọ) và chạy Facebook cho anh này. Do tin tưởng nên anh N. cung cấp mật khẩu Facebook cho Cường.

Sau khi chiếm đoạt tài khoản Facebook, khoảng 16h ngày 6/8, Cường mạo danh anh N. nhắn tin cho chị H. (SN 1973, trú tại quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) hỏi vay 200 triệu đồng. Chị H. nhờ người quen chuyển số tiền này vào tài khoản Vietcombank do Cường cung cấp.

Từ trái qua: Các bị can Nguyễn Hùng Cường và Phí Văn Hưng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến 18h cùng ngày (6/8), Cường kể với Hưng về chuyện này, Hưng xin được tham gia. Sau khi, Hưng dùng tài khoản Facebook của anh N. nhắn tin cho chị H. để vay thêm 100 triệu đồng, và người phụ nữ này lại nhờ người quen chuyển tiền vào tài khoản MBbank do Hưng cung cấp.

Lúc này, Từ Thái Nguyên (SN 2003, trú tại xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất) sang phòng Hưng chơi, thấy vậy liền tiếp tục lấy tài khoản của anh N. nhắn tin cho chị H. vay 90 triệu đồng. Người phụ nữ này không chút nghi ngờ, lại nhờ người quen chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản MBbank do Nguyên cung cấp.

Đến ngày 7/8, khi gọi điện cho anh N., chị mới biết mình bị lừa và trình báo Công an quận Cầu Giấy.

Sau thời gian điều tra, Công an quận Cầu Giấy bắt giữ được Phí Văn Hưng và Nguyễn Hùng Cường. Tại cơ quan Công an, 2 người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Còn Từ Thái Nguyên đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ để điều tra một vụ lừa đảo khác.