Khởi tố nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán cà phê ở Đắk Nông

(VTC News) - Hai nhóm thanh niên ở huyện Tuy Đức (Đắk Nông) hỗn chiến tại quán cà phê khiến nhiều người bị thương.

Ngày 6/11, đại diện Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 5 nghi can gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Đình Viễn, Võ Minh Hiếu, Hứa Văn Long và Nguyễn Văn Tài để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nhóm này do Tuấn cầm đầu.

Trước đó, chiều 15/10, nhóm của Tuấn và nhóm của Đỗ Viết Quốc, Nguyễn Đức Phước, Nguyễn Hữu Việt…xảy ra mâu thuẫn với nhau.

Sau đó, đàn em của Quốc nhìn thấy Tuấn cùng bạn ngồi uống cà phê tại quán A. E. (thuộc thôn 4, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) nên báo tin cho Quốc.

Nhận tin báo, Quốc cùng một số người mang theo dao và súng đến quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Quốc rút súng chĩa vào Tuấn nhưng viên đạn trượt qua thắt lưng của Tuấn.

Sau đó, hai bên xông vào hỗn chiến cho đến khi cảnh sát có mặt. Hậu quả, Quốc, Việt và bạn của Tuấn là Trần Văn Tơ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng, một số thanh niên khác bị thương nhẹ.

BÌNH ĐỊNH