Khởi tố nhóm người cho vay nặng lãi hơn 200%/năm

(VTC News) -

Ngày 18/3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền (36 tuổi), K’Krang (57 tuổi), H’Dô (52 tuổi), cùng trú tại huyện Đắk G’long để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo thông tin ban đầu, vào đầu năm 2020, Huyền bắt đầu hoạt động cho vay tiền lãi suất cao từ 144%/1 năm đến 216%/1 năm, dưới hình thức ngắn hạn và dài hạn.

Những đối tượng mà Huyền hướng tới là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết và khó khăn về vốn nhưng lại có nhiều đất canh tác. Sau khi những người này vay với lãi suất cao thường không có khả năng thanh toán thì phải bán đất cho Huyền để trả nợ.

Lực lượng Công an làm việc với Phạm Thị Huyền.

Khoảng tháng 6/2020, Huyền móc nối với vợ chồng K’Krang và H’Dô (hàng xóm) để tìm người vay. Khi có khách vay tiền, vợ chồng K’Krang sẽ trực tiếp giao dịch thỏa thuận, sau đó báo cho Huyền chuyển tiền để cho vay với lãi suất 4.000 đồng/1 triệu/1 ngày. Khi khách trả nợ Huyền sẽ trích lại một phần tiền lãi cho vợ chồng K’Krang.

Đối với khách đến vay trực tiếp, Huyền viết giấy vay mượn tiền hoặc yêu cầu người vay viết giấy bán đất cho Huyền và thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi lên tới 216%/năm). Khi đến hạn nhưng không trả được thì người vay phải làm thủ tục sang nhượng đất cho Huyền.

Với những phương thức, thủ đoạn trên, từ đầu năm 2020 đến tháng 2/2022, các đối tượng đã cho người dân vay trên 300 lượt với số tiền cho vay hơn 30 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 3 tỷ đồng.