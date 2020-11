Khởi tố nhóm côn đồ chém trọng thương khách tại quán karaoke ở Đắk Lắk

Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí chém một người trọng thương do mâu thuẫn với cô gái phục vụ quán karaoke.

Nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Đình Sang (25 tuổi), Nguyễn Cao Trọng (18 tuổi), Lê Thế Việt (23 tuổi), cùng trú tại thị xã Buôn Hồ), Huỳnh Tấn Tuấn (26 tuổi, trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Lập Nghiệp (16 tuổi, trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Nhóm thanh niên bị tạm giam vì chém người trọng thương.

Theo kết quả điều tra, Sang là người quản lý, chuyên "chăn dắt" một nhóm tiếp viên nữ đi phục vụ tại các quán karaoke ở thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk). Còn Trọng, Tuấn và Nghiệp có nhiệm vụ đưa đón các cô gái này.

Khoảng 21h ngày 7/10, Nguyễn Đình Trinh (32 tuổi, trú tại huyện Krông Púk, tỉnh Đắk Lắk) cùng nhiều người bạn đến hát tại quán karaoke Galaxy ở phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ.

Tại đây, nhóm của anh Trinh có gọi những nữ tiếp viên của nhóm Sang đến phục vụ. Tuy nhiên, trong quá trình hát thì giữa Trinh và một cô gái xảy ra mâu thuẫn.

Nhận được tin nhắn thông báo sự việc, Sang cùng nhóm của mình mang theo 2 dao rựa, 1 cây gậy sắt đánh bóng chày đến quán karaoke Galaxy.

Tại đây, giữa Trinh và nhóm Sang xảy ra xô xát. Nhóm của Sang cầm dao rựa, hung khí liên tục chém và đánh nhiều nhát vào người Trinh làm anh bị trọng thương ở vùng đầu phải mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với tỷ lệ thương tích 45%.