Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố thêm ba bị can liên quan đến vụ án sụt lún tại Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp).

Các bị can bị khởi tố gồm: ông Đặng Gia Dũng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; ông Hồ Sỹ Điệp, Phó giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông và ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông. Cơ quan công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Hồ Sỹ Điệp và ông Trần Quốc Đạt.

Sạt lở tại dự án khu công nghiệp Nhân Cơ. (Ảnh: V.L)

Trước đó, hồi tháng 11/2022, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can 3 đối tượng liên quan tới vụ án trên.

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: ông Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, nguyên công chức Phòng quản lý chất lượng công trình (Sở Xây dựng Đắk Nông); ông Phạm Văn Cửu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt và Nguyễn Thanh Hà, nguyên Trưởng phòng Thiết kế, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Đường Việt.

Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và ngoài hàng rào KCN Nhân Cơ được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt năm 2015. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng và do Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Nông (nay là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông) làm chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án, đã 5 lần xảy ra sự cố sụt trượt. Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phải tạm dừng thi công dự án để các sở ngành để đánh giá, xác định nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục sự cố. Do đó dự án bị chậm tiến độ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55,6 tỷ đồng.

