Khởi tố nguyên đại úy quân đội lừa 'chạy' trường công an, chiếm đoạt 2 tỷ đồng

Ngày 30/9, theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Phạm Văn Dũng (nguyên đại úy quân đội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, trong thời gian còn tại ngũ, Phạm Văn Dũng, công tác tại Ban Chỉ huy quân sự TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An (phục viên tháng 5/2019) luôn tỏ ra mình có quan hệ rộng, quen biết với nhiều người nên có khả năng xin cho người khác vào học trong các trường công an, quân đội mà không cần phải thi tuyển sinh đầu vào.

Bốn người ở Hà Tĩnh đưa cho Dũng 2 tỷ đồng nhờ xin cho con vào học các trường công an, quân đội.

Trong đó, 2 người nhờ xin vào học trường quân đội với giá 450 triệu đồng/người và 2 người nhờ xin vào học trường công an với giá 550 triệu đồng/người.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dũng không thực hiện được cam kết mà chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng của các bị hại.