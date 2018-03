Khởi tố nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Nguyễn Thanh Hoá

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao, Bộ Công an.

Thông tin từ Văn phòng Bộ Công an cho hay, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về hành vi “tổ chức đánh bạc”. Ông Nguyễn Thanh Hóa từng giữ cấp bậc Thiếu tướng, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao (C50) Bộ Công an. Ông Nguyễn Thanh Hoá. Nguồn thông tin này cho hay, vụ án đánh bạc có liên quan đến ông Hóa đã được khởi tố và điều tra trong thời gian dài. Ngoài ông Hóa còn có một số người nguyên là cán bộ cấp cao của ngành Công an. Vụ án này được Bộ Công an giao cho Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các cục nghiệp vụ của Bộ Công an để điều tra. Theo thông tin ban đầu, ông Hóa bị xác định là có liên quan đến việc tổ chức 1 đường dây cờ bạc qua mạng có quy mô cực lớn, có liên hệ với trùm cờ bạc quốc tế. >>> Đọc thêm: Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án 'Tổ chức đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền' liên quan cán bộ công an Nguồn: Vietnamnet