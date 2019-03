Khởi tố nguyên chủ tịch xã trục lợi từ bán đất nghĩa trang ở Quảng Nam

Ngày 11/3, Thượng tá Hà Kế Xuyên (Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Thân Cầu (nguyên Chủ tịch phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trụ sở UBND phường Điện Nam Đông nơi ông Thân Cầu từng giữ chức Chủ tịch phường.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Búp (nguyên trưởng Ban quản trang Điện Nam Đông) và ông Ngô Hải Bình (thành viên Ban quản trang Điện Nam Đông) cũng bị khởi tố về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2005 đến 2015, ông Thân Cầu đã ký giấy bán đất nghĩa trang cho 40 người với diện tích 4.680m2, thu lợi hơn 1,9 tỷ đồng.

Ông Ngô Hải Bình bị cáo buộc trong thời gian làm Ban quản trang Điện Nam Đông đã bán đất cho 8 người với tổng diện tích trên biên lai là 763m2, diện tích đo thực tế 906m2, thu lợi 132 triệu đồng.

Ông Búp bị cáo buộc từ năm 2013 đến 2016 đã bán đất nghĩa trang cho 24 người, cấp đất nghĩa trang cho 6 người sai quy định.

Sai phạm đất đai ở Phú Quốc: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ những kẻ cấu kết, bao che Phó Thủ tướng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân liên quan đã buông lỏng quản lý, cấu kết, bao che, tiếp tay để xảy ra vi phạm về đất đai ở Phú Quốc và có biện...

Bán đất trái thẩm quyền, nguyên bí thư xã và thuộc cấp bị khởi tố Công an tỉnh Nghệ An khởi tố 4 người nguyên cán bộ xã Nghĩa Đồng (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vì bán đất trái thẩm quyền.

THỐNG NHẤT